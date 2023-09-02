السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد حماقي يحيي حفل تخرج طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية

المطرب محمد حماقي
المطرب محمد حماقي

يستعد النجم محمد حماقي، لإحياء حفل تخرج "دفعة طلاب الثانوية العامة 2023"، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر المقبل، في إحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية.

 

تفاصيل حفل محمد حماقي

 

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي، خلال الحفل عددا من الأغنيات الجديدة والقديمة التي تلقى رواجا واسعا بين الجمهور، ومفاجآت أخرى خلال الحفل الذي يضم عددًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية.

 

 

جدير بالذكر أن المطرب محمد حماقي، أحيا مؤخرا حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.

 وقدم حماقي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي طرحها مؤخرا ولاقت استحسان الجميع ، بالإضافة إلي طرحه موخرا أغنيته الجديدة "ايه السعادة دي "وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

مواد متعلقة

في لافتة إنسانية.. مهرجان المسرح التجريبي يكرم الناقدة الراحلة رنا أبو العلا

توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين

وزيرة الثقافة تكرم 8 رموز مسرحية عالمية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وزير الثقافة تفتتح الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

قصائد كبار الشعراء وأغاني زمن الفن الجميل في ختام برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

"القيد" يشارك في أيام فاجا المسرحية بتونس

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي قبل انطلاقه

"القراءة السريعة" تعرف على أنواعها وأهدافها في مكتبة مصر الجديدة غدًا