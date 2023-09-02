محمد حماقي يحيي حفل تخرج طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية

يستعد النجم محمد حماقي، لإحياء حفل تخرج "دفعة طلاب الثانوية العامة 2023"، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر المقبل، في إحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية.

تفاصيل حفل محمد حماقي

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي، خلال الحفل عددا من الأغنيات الجديدة والقديمة التي تلقى رواجا واسعا بين الجمهور، ومفاجآت أخرى خلال الحفل الذي يضم عددًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن المطرب محمد حماقي، أحيا مؤخرا حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.

وقدم حماقي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي طرحها مؤخرا ولاقت استحسان الجميع ، بالإضافة إلي طرحه موخرا أغنيته الجديدة "ايه السعادة دي "وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.