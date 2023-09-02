موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقبل

تترقب الأسواق العالمية قرارات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، إذ يأتي الاجتماع للمرة السادسة خلال العام الجاري من ضمن الاجتماعات الثمانية المقررة للمجلس في كل عام.

موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي

ومن المقرر أن يكون موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر 2023، في الفترة ما بين20 – 21 سبتمبر الجاري، حيث ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) - وهي الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة واتخاذ قرارات السياسة النقدية لاتخاذ قرارها، وذلك بعد قرار رفع الفائدة خلال الاجتماع الأخير بمقدار 25 نقطة أساس لتصل عند مستوى 5.50% وذلك لكبح جماح التضخم.

توقعات سعر الفائدة

ومن المتوقع أن يواصل البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في ظل بقاء التضخم مرتفعًا، وذلك حسب تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح باول في الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة في جاكسون هول في ولاية وايومينغ، أن وتيرة ارتفاع الأسعار تراجعت عن ذروتها، ومع ذلك، فإن التضخم ما يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، متوقعًا أن أسعار الفائدة يمكن أن ترتفع أكثر وتظل مرتفعة لفترة أطول.

تجدر الإشارة إلى أنه قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 25 % نقطة أساس، ليكون بذلك قد وافق بذلك البنك الفيدرالي الأمريكي توقعات الأسواق، حيث بلغت نسبة توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نحو 99% وفقًا لأداة فيد ووتش التي تقيس توقعات رفع الفائدة الأمريكية، وبذلك يكون رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأعلى مستوى خلال 22 عاما منذ 2001 وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج.