الدولار يعاود الارتفاع وسط ترقب مسار الفيدرالي

سجَّل سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 أغسطس، وذلك بعد الخسائر الحادة التي تكبدها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات من سوق العمل تلمسًا لمؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

مؤشر الدولار:

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.09% إلى 103.64.

تراجع المؤشر 0.39% أمس الثلاثاء في أسوأ أداء يومي منذ شهر ونصف الشهر.

زاد الدولار 0.23% إلى 146.205 ين، وانخفض اليورو 0.18% إلى 1.0860 دولار بعد زيادته 0.56% مساء.

انخفض الدولار الأسترالي 0.46%، ولم يطرأ عليه تغير يذكر في وقت لاحق من الجلسة وجرى تداوله مقابل 0.64775 دولار.

هبط اليوان الصيني على نحو طفيف في المعاملات الخارجية وجرى تداوله عند 7.3002 مقابل الدولار لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله في 17 أغسطس آب عند 7.3490.

بالنسبة للعملات الرقمية انخفضت عملة بتكوين 0.94% إلى 27465 دولارًا بعد صعودها بأكثر من ألفي دولار في الجلسة السابقة لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 28142 دولارًا.

أسعار العملات اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023:

سجَّل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 38.73 جنيه للشراء، 38.96 جنيه للبيع.

سجَّل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.12 جنيها للشراء، و100.12 جنيه.

سجَّل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سجَّل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 33.23 جنيه للشراء، 33.43 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع داخل بنك مصر.

استقر سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.25 جنيه للشراء و33.43 جنيه للبيع.

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع داخل بنك مصر.

كما استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 99.80 جنيه للشراء و100.03 جنيه للبيع.