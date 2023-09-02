جدول مباريات السبت في بطولة العالم لكرة السلة

تقام صباح وعصر السبت ثمان مباريات ضمن المرحلة الترتيبية للمراكز من ١٧ الى ٣٢ لبطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك وهي المباريات التي ستختتم بها هذه المرحلة ويتحدد على اثرها ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة .

وستكون مباراة منتخب مصر مع نيوزيلندا في صدارة المباريات التي ستحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرا لتحديدها صعود منتخب مصر من عدمه الى الالعاب الاوليمبية بباريس ٢٠٢٤ الى جانب مباراة جنوب السودان مع أنجولا والتي ستشهد صداما افريقيا كبيرا .

وفيما يلي نستعرض مباريات السبت بتوقيت القاهرة :

١٠.٣٠ صباحا فنلندا - فنزويلا

١١.٠٠ صباحا جنوب السودان - أنجولا

١١.٤٥ صباحا مصر - نيوزيلندا

١٢.٤٥ ظهرا كوت ديفوار - فرنسا

٢.١٠ ظهرا اليابان - الرأس الأخضر

٣.٠٠ عصرا الفلبين - الصين

٣.٣٠ عصرا الاردن - المكسيك

٤.٣٠ عصرا ايران - لبنان