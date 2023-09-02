سجل المواجهات المباشرة بين شيفيلد يونايتد وايفرتون في الدوري الأنجليزي

في واحدة من المباريات الهامة في الجولة الرابعة للدوري الأنجليزي الممتاز يستقبل فريق شيفيلد يونايتد فريق ايفرتون على ملعب برامول لين وهي المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين للفريقين المتراجعين في بداية الموسم .

فريق شيفيلد يونايتد والذي كاد ان يخرج بنقطة من موقعته في الجولة الثالثة امام مانشيستر سيتي الا ان هدف رودري نجم السيتي في الدقائق الأخيرة احبط كل خطط فريق شيفيلد يونايتد الذي ظهر امام حامل اللقب بشكل افضل من مباراتيه السابقتين اللتين خسرهما امام كريستال بالاس و نوتنجهام فوريست في الجولتين الاولى والثانية على التوالي.

اما فريق ايفرتون فقد بدأ الموسم بداية ولا أسوأ بالخسارة على ملعبه جوديسون بارك امام فولهام بهدف مقابل لاشىء ثم خسارة أخرى في الجولة الثانية امام أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل لاشىء ثم خسارة جديدة على ملعب جوديسون بارك امام ولفرهامبتون بهدف مقابل لاشىء ليقبع في ذيل جدول الدوري الأنجليزي بلا رصيد من النقاط .

التقي شيفيلد يونايتد مع ايفرتون اجمالا في ١٠٥ مباراة عبر تاريخهما في الدوري الانجليزي الممتاز فاز شيفيلد يونايتد في ٣٦ مباراة وتعادلا في ٢٦ مباراة وفاز ايفرتون في ٤٣ مباراة وسجل شيفيلد يونايتد ١٢٩ هدف واستقبلت شباكه ١٦٠ هدف من مهاجمي ايفرتون .

اما عن لقاءات شيفيلد يونايتد مع ايفرتون على ملعب شيفيلد يونايتد فقد كانت ٥٢ مباراة فاز شيفيلد يونايتد في ٢٢ مباراة وتعادلا في ١٩ مباراة وفاز ايفرتون في ١١ مباراة وسجل شيفيلد يونايتد ٧١ هدف بينما سجل ايفرتون ٥٤ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات ابشر الأخيرة التي جمعت شيفيلد يونايتد مع ايفرتون في المسابقات الرسمية :

٤ مايو ١٩٩٣ ايفرتون - شيفيلد يونايتد : ٠ / ٢

٢١ أغسطس ١٩٩٣ ايفرتون - شيفيلد يونايتد : ٤ / ٢

١١ ديسمبر ١٩٩٣ شيفيلد يونايتد - ايفرتون : ٠ / ٠

٢١ أكتوبر ٢٠٠٦ ايفرتون - شيفيلد يونايتد : ٢ / ٠

٣ مارس ٢٠٠٧ شيفيلد يونايتد - ايفرتون : ١ / ١

٢٤ أغسطس ٢٠١١ ايفرتون - شيفيلد يونايتد : ٣ / ١ ( كأس رابطة المحترفين )

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ ايفرتون - شيفيلد يونايتد : ٠ / ٢

٢٠ يوليو ٢٠٢٠ شيفيلد يونايتد - ايفرتون : ٠ / ١

٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ شيفيلد يونايتد - ايفرتون : ٠ / ١

١٦ مايو ٢٠٢١ ايفرتون - شيفيلد يونايتد : ٠ / ١

