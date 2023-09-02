رئيس محلية البداري يتابع عملية تحصيل مخالفات الاشغالات وإزالة التعديات

أجتمع محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البدارى مع نواب رئيس المركز وسكرتير عام المركز، ورؤساء الوحدات المحلية في قرى مركز ومدينة البدارى وسكرتارية رؤساء القرى ومدير المركز التكنولوجي وقسم الحسابات وإدارة الإيرادات وإدارة المتابعة وإدارة الأشغالات بمركز ومدينة البدارى.

وأكد رئيس مركز ومدينة البدارى على تطبيق أعلى مستويات العدالة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة في تنفيذ ومتابعة التصدي الحاسم للمتأخرين في عملية التحصيل ومتابعة مخالفات الاشغالات بمركز البدارى وإزالة أي تعديات بالشوارع والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية. وأضاف أيضًا أهمية الاهتمام بلوائح الإعلانات وتراخيص المحلات.

وأشار رئيس مركز ومدينة البدارى إلى ضرورة المتابعة المستمرة بالنسبة للمواد الغذائية ومحاربة الغلاء وتطوير الأداء. كما حث على العمل والعطاء في مختلف الظروف والمجالات لدفع عجلة التنمية وتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في العمل، وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم. وأكد أيضًا أهمية العمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة.

وختم رئيس مركز ومدينة البدارى هذا الاجتماع بالتأكيد على أن العمل الجاد والتعاون المثمر بين جميع الأطراف يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأهداف التنموية وتحسين جودة الحياة في مركز ومدينة البدارى.

رئيس محلية البداري يتابع عملية تحصيل مخالفات الاشغالات وإزالة أي تعديات بالشوارع

رئيس محلية البداري يتابع عملية تحصيل مخالفات الاشغالات وإزالة أي تعديات بالشوارع

رئيس محلية البداري يتابع عملية تحصيل مخالفات الاشغالات وإزالة أي تعديات بالشوارع

رئيس محلية البداري يتابع عملية تحصيل مخالفات الاشغالات وإزالة أي تعديات بالشوارع