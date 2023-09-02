الكلاسيكو.. خيسوس يكرس عقدة سانتو

مرة أخرى فرض المدرب البرتغالي خورخي خيسوس تفوقه على مواطنه نونو سانتو بعد فوز الهلال على الاتحاد في الكلاسيكو السعودي.

الهلال حسم الكلاسيكو بسيناريو مثير أمام الاتحاد بعدما قلب تأخره إلى فوز بأربعة أهداف لثلاثة، مساء الجمعة على ملعب عبدالله الفيصل ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي.

وتشير نتائج المواجهات السابقة إلى تفوق ملحوظ لصالح خيسوس أمام سانتو، بواقع ثمانية انتصارات مقابل فوز وحيد فقط للأخير الذي كان يُمني نفسه بانتصار ثاني لكسر العقدة لكنه اصطدم بواقعية خيسوس.

منذ أسابيع قليلة أطاح خيسوس بمواطنه سانتو من البطولة العربية بعدما فاز الهلال على الاتحاد بثلاثية لهدف في ربع النهائي، بينما كانت البرتغال مسرح مواجهات خيسوس وسانتو على مدار سنوات عديدة وشهدت انتصار كاسح لخيسوس على سانتو في موسم 2012/13 حينما فاز بنفيكا على رايو آفي بستة أهداف لهدف.

واستطاع خيسوس انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لصالح الهلال برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد الذي يأتي في المرتبة الثانية وينتظر ما ستسفر عنه مباراتي الأهلي والتعاون الأقرب للوصافة.

ميتروفيتش خامس هاتريك هلالي في الكلاسيكو

أصبح ألسكندر ميتروفيتش خامس لاعب من الهلال يسجل “هاتريك” في تاريخ الكلاسيكو أمام الاتحاد.

وقاد ميتروقيتش الهلال لحسم الكلاسيكو أمام الاتحاد بفضل الهاتريك الذي سجله وأعاد فريقه للمباراة بعد التأخر قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز.

ويعد ميتروفيش الهلالي الخامس الذي يسجل هاتريك أمام الاتحاد بعد كل من سمير سلطان، وعبد الرحمن القحطاني، وسيرجيو ريكاردو، وتياغو نيفيز.

يذكر أن هاتريك ميتروفيتش هو الرابع في الموسم الحالي بالدوري السعودي بعد الثنائي البرازيلي فيرمينو ومالكوم وكريستيانو رونالدو.