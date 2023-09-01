تحرير 1226 محضر تمويني بدمياط خلال شهر اغسطس
وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه لحماية المستهلك من ممارسات الجشع والغش والتدليس والمغالاه فى الاسعار
حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب على الغزاوي وكيل الوزارة بالعديد من الحملات المشتركة مع الطب البيطرى والمراقبة الصحية وإدارة المتابعه
وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد ١٢٢٦ مخالفه خلال شهر أغسطس المنقضى منها عدد ١٠١ مخالفة فى مجال إنتاج الخبز البلدى المدعم لمخالفة الأوزان والمواصفات المقرره قانونا وعمليات الضرب الوهمى على ماكينة المخبز بدون إنتاج حقيقى والتصرف فى الدقيق المدعم فى غير الغرض المخصص له حيث تحرر المحضر رقم ١١٣١١ جنح كفر سعد للتصرف فى عدد ٦٥ شيكاره دقيق زنة ٥٠ كجم وكذلك المحضر رقم ٧١٨٨ جنح كفر البطيخ للتصرف فى عدد١٢١ شيكارة
كما تم ضبط بمخابز طباقى عدد ٤٥ شيكارة دقيق مدعم محظور تداولها خارج منظومة الدعم
وفى مجال الأسواق والمحلات العامه تم تحرير عدد ١١٢٥ محضر مخالفة لعدم الاعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور ولإرتكاب جريمة البيع بأزيد عن السعر الرسمى منها عدد ١٠ محاضر أزيد من السعر الرسمى لعبوات السجائر والتحفظ على ٥ قاروصات مجهولة المصدر تحت تصرف النيابة العامة
بالاضافة الى عدد ١٥ محضر فى مجال مكافحة الغش التجارى للعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية ولاتصلح للاستهلاك الأدمى والتحفظ على كميات ٢٣٣ كجم مصنعات لحوم وعدد ١٨ قالب بسطرمة منتهية الصلاحيةوكذا ١٥ كجم دواجن و٣٩ كجم مجزاءات دواجن وعدد ٥ كجم عجينة حواوشى وعدد ٢٧ كجم أسماك مجمده لاتصلح للاستهلاك الأدمى وتحت تصرف النيابه العامه على ذمة المحاضر الخاصه بها
كما تم ضبط تجميع عدد ٢٤٣ بطاقة تموينيه لدى حد البدالين وضبط ٤١ بالته سكرتموينى زنة ٢٠ كجم محظور تداولها خارج منظومة التموين بأحد المحلات العامه
وللوقوف على مطابقة السلع للمواصفات القياسية تم سحب عدد ٢٠ عينه غذائية وغير غذائية مع ٤٨ عينة دقيق واقماح لإرسالها إلى المعامل المختصة للمطابقه والتحليل
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والعرض على النيابة العامة للتصرف