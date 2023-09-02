رئيس مركز الغنايم يتابع أعمال النظافة بنطاق المدينة
تولى مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم، متابعة أعمال النظافة في نطاق المركز، وقد شاركه نائب رئيس المركز وتحت إشراف سادة رؤساء القرى. تم التأكد من رفع الحاويات وإزالة القمامة والمخلفات من جميع المناطق والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى علي أهمية الاهتمام بالنظافة وتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطن وتوفير بيئة نظيفة وصحية للجميع. وأشار إلى ضرورة تعاون المواطنين والمجتمع المحلي في الحفاظ على النظافة وعدم التساهل في التخلص من القمامة بطرق غير صحية.
كما بين مصطفى علي أن الجهات المعنية ستواصل جهودها في تعزيز نظافة المركز وتحسين البيئة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع القمامة بانتظام وتنظيف المناطق المحيطة.
وفي الختام، يظهر التركيز الذي توليه الدولة لمنظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطن وتعزيز جودة الحياة في المجتمع. ويعد تعاون المواطنين والمجتمع المحلي أمرًا حاسمًا لضمان تحقيق النظافة الشاملة والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة للجميع.
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- رئيس مركز ومدينة الغنايم يتابع أعمال النظافة بنطاق المدينة والوحدات القروية التابعة