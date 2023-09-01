رئيس مجلس مدينة صدفا يستمع لشكاوى المواطنين

في إطار الاهتمام بمشاكل المواطنين، التقى رئيس مركز ومدينة صدفا، بعدد من المواطنين بمقر الوحدة المحلية.

تمحور اللقاء حول عرض المشاكل والتحديات التي يواجهها المواطنون والعمل على إيجاد حلول لها وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة.

تجسد هذا الاجتماع الروح الحقيقية للعمل الحكومي الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وقد أظهر رئيس مركز ومدينة صدفا اهتمامًا كبيرًا بمشاكل الناس ورغبته في توفير حلول فعالة ومستدامة لهذه المشاكل.

أثناء اللقاء، قدم المواطنون مجموعة متنوعة من المشاكل التي تتراوح بين قضايا الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات العامة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس المركز والمدينة إلى أنه سيعمل عن كثب مع الجهات ذات العلاقة والجهات الحكومية المعنية لضمان حل المشاكل المطروحة بأسرع وقت ممكن. كما أكد على ضرورة توفير بيئة مرنة ومناسبة للمواطنين للتعبير عن مشاكلهم والحصول على الدعم والمساعدة اللازمة.

رئيس مجلس مدينة صدفا يلبي احتياجات المواطنين ويعمل علي تحسين جودة حياتهم