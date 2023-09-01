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السبت 02 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"محلية صدفا" و"حياة كريمة اسيوط" يتابعان مجمع خدمات المواطنين قرية الدوير

محلية صدفا و حياة
محلية صدفا و حياة كريمة اسيوط يتابعوا مجمع خدمات المواطنين

في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، استقبل خالد ابراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، الدكتور صلاح علي قطب، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، وسوزان محمد، مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة، بالإضافة إلى فريق العمل المرافق.

تم خلال الاجتماع تفقد الأعمال الجاري تنفيذها في مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي بقرية الدوير، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة باستلام المجمع.

وجرى خلال الزيارة تفقد مراحل التنفيذ للمجمعات الزراعية والخدمية، حيث تم مراجعة تقارير التقدم المحرزة وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان استكمال الأعمال بشكل مطابق للمعايير المطلوبة.

وأعرب رئيس المركز ومدينة صدفا عن ارتياحه لما تم تحقيقه حتى الآن في إطار المشروع، مؤكداً أهمية تنفيذ جميع المرافق بأعلى مستوى من الجودة وبما يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح علي قطب أهمية دعم مشروع "حياة كريمة" وتعزيز العمل التعاوني بين جميع الجهات المعنية؛ بهدف تحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لسكان الريف.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "حياة كريمة" يستهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف المصري، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في المجالات المختلفة مثل الصحة والتعليم والزراعة والري، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتنمية المهارات للشباب والسيدات في المناطق الريفية.

محلية صدفا و حياة كريمة اسيوط يتابعوا مجمع خدمات المواطنين قرية الدوير
محلية صدفا و حياة كريمة اسيوط يتابعوا مجمع خدمات المواطنين قرية الدوير
محلية صدفا و حياة كريمة اسيوط يتابعوا مجمع خدمات المواطنين قرية الدوير
محلية صدفا و حياة كريمة اسيوط يتابعوا مجمع خدمات المواطنين قرية الدوير
محلية صدفا و حياة كريمة اسيوط يتابعوا مجمع خدمات المواطنين قرية الدوير
محلية صدفا و حياة كريمة اسيوط يتابعوا مجمع خدمات المواطنين قرية الدوير
محلية صدفا و حياة كريمة اسيوط يتابعوا مجمع خدمات المواطنين قرية الدوير
محلية صدفا و حياة كريمة اسيوط يتابعوا مجمع خدمات المواطنين قرية الدوير