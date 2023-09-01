فى إطار الاستمرار والعمل المستمر على تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق لموازنة المواطن حيث جارى الانتهاء من اعمال التشييد لكوبرى بنى يحى المشاة.

ووجه رئيس مركز ومدينة القوصية على ايجاد حلول سريعة لجميع المعوقات التى تحول دون تنفيذ الكوبرى لسرعة انجازة وفتحه للاستخدام من قبل المواطنين تسيرا عليهم وعليه فقد قام رئيس الوحدة المحلية ببنى قرة بتفقد ومتابعة الاعمال النهائية التى تتم بكوبرى مشاه بنى يحى المقام على الترعة الابراهيميمة والذى يقوم بدوره بتسهيل حركة المواطنين المشاه من الغرب الى الشرق والعكس

وينضم هذا الكوبرى الى الاعمال التى نفذتها الوحدة المحلية خلال الخطة الاستثمارية الموحدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية2022 / 2023

ياتى ادارج هذا الكوبرى ضمن موازنة المواطن فى إطار التسهيل على المواطنين وخدمتهم وحمايتهم من عبور الطريق السريع والمعديات النهرية بالاضافة الى مخاطر عبور شريط السكة الحديد فى اماكن مخالفة غير مخصصة للعبور بناء على ذلك تم ادراج الكوبرى بخطط الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية

وتؤكد رئاسة المركز على سرعة الانتهاء من الاعمال ومراعاة شروط ومواصفات الجودة للاعمال التى تتم واننا جميعا نعمل على توفير وتحسين اكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين فى ضوء الامكانيات المتاحة

المتابعة المستمرة للاعمال النهائية لكوبرى مشاة بنى يحى على الترعة الابراهيمية

المتابعة المستمرة للاعمال النهائية لكوبرى مشاة بنى يحى على الترعة الابراهيمية

المتابعة المستمرة للاعمال النهائية لكوبرى مشاة بنى يحى على الترعة الابراهيمية

المتابعة المستمرة للاعمال النهائية لكوبرى مشاة بنى يحى على الترعة الابراهيمية

المتابعة المستمرة للاعمال النهائية لكوبرى مشاة بنى يحى على الترعة الابراهيمية

المتابعة المستمرة للاعمال النهائية لكوبرى مشاة بنى يحى على الترعة الابراهيمية

المتابعة المستمرة للاعمال النهائية لكوبرى مشاة بنى يحى على الترعة الابراهيمية