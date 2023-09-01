حملة لرفع القمامة والمخلفات من شوارع ديروط

تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة في مدينة ديروط تهدف إلى رفع القمامة والمخلفات من جميع شوارع مدينة ديروط، بهدف تحسين البيئة والحفاظ على نظافة المدينة. تم تكوين فرق من العمال المدربين تحت إشراف المشرفين للقيام بعملية رفع القمامة وتنظيف الشوارع.

تأتي هذه الحملة كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس مركز ومدينة ديروط لتحسين البنية التحتية والحفاظ على نظافة المدينة. يهدف القائمون على الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى سكان المدينة وتشجيعهم على الحفاظ على نظافة المكان الذي يعيشون فيه.

تمت الحملة بنجاح، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من جميع الشوارع الموجودة في مدينة ديروط.

ويعكس هذا الإنجاز التزام واهتمام السلطات المحلية بتحقيق مستوى عالٍ من النظافة والرفاهية لسكان المدينة.

تعد هذه الحملة نموذجًا يحتذى به للتوعية بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة الصحية. إن تعاون المجتمع المحلي والسلطات المحلية هو مفتاح للحفاظ على جمال المدينة والمحافظة على الصحة والسلامة العامة للجميع.

حملة لرفع القمامة والمخلفات من جميع شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع القمامة والمخلفات من جميع شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع القمامة والمخلفات من جميع شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع القمامة والمخلفات من جميع شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع القمامة والمخلفات من جميع شوارع مدينة ديروط

حملة لرفع القمامة والمخلفات من جميع شوارع مدينة ديروط