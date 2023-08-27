السفير منجي بدر يكشف سبب انضمام مصر لتجمع "بريكس"

قال السفير الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض الأسبق بالهند، وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن أحد أسباب انضمام مصر لتجمع "بريكس" هو التطور الذي حدث في البنية التحتية لمصر خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة يجب أن تتوقف عن سياسات ملء البطون، وتنظر إلى الحاضر وإلى المستقبل.

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وتابع "بدر"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" يحتوي على الكثير من الجوانب الإيجابية، ولكن هناك ضرورة لتحويل الاقتصاد المصري لاقتصاد إنتاجي، وتشجيع الصناعة لكي تكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية لتجمع "بريكس".

ولفت إلى أن تجمع "بريكس" ما زال غير رسميًا حتى هذه اللحظة، وهناك تخوفًا من أن يتحول هذا التجمع لاتجاه سياسي وخلافه، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية المصرية قائمة على التوازن بين الشرق والغرب، ويجب أن نستمر في هذا الأمر، خصوصا أن معظم التجارة المصرية قائمة مع الغرب، خلاف أن الغرب ما زال يسيطر على كل مؤسسات المالية الدولية.