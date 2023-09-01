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الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مناقشات بـ«التطبيقيين» لإجراء انتخابات التجديد النصفى بالفرعيات

المهندس رمضان هلال،
المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين

 

 

علمت «الوفد» أن هناك مناقشات تدور حالياً داخل نقابة التطبيقيين لإجراء انتخابات تجديد نصفى حيث نصت المادة 27 من قانون التطبيقيين على أن تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كل مستوياتها أربع سنوات، وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة، وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.

وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم.

حالة سكون كانت تعيشها النقابة طيلة 20 عاماً عقب انتخاب مجلس نقابة التطبيقيين الحالى، ونقاباتها الفرعية بالمحافظات، وتجميد الدعوة لانتخاب مجالس جديدة لأربع دورات متتالية.

تجرى قرعة على مجالس إدارات النقابات الفرعية والجمعيات العمومية وإخراج نصف أعضائها وتتم الدعوة لإجراء انتخابات مع أحقية الأعضاء الحاليين فى ترشيح أنفسهم مرة أخرى حتى تستمر الدورات الانتخابية كل عامين.

وبحسب مصادر لـ«الوفد» يرغب المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين، فى تجديد دماء النقابات الفرعية حتى تستمر الانتخابات بصورة دورية لخلق جيل ثانٍ وثالث من النقابيين، حتى لا تتعرض النقابة إلى فراغ نقابى والحفاظ على ما تم إنجازه خلال تلك الفترة النقابية وتتم حالياً عدة مناقشات مع وزارة التجارة والصناعة من أجل وضع آليات لإجراء الانتخابات فى أقرب فرصة.

 