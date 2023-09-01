الدوري السعودي "أصدقاء الأمس أعداء اليوم"

أصدقاء الأمس أعداء اليوم عبارة يتسم بها الدوري السعودي في الموسم الحالي، بعد الانتدابات التاريخية التي أبرمتها الأندية في الميركاتو الصيفي، والتي بدورها وضعت الكرة السعودية في مصاف كبرى الدوريات العالمية في أشهر قليلة.

الدوري السعودي استطاع استقطاب نجومًا لم يكن سهلًا توقع رحيلهم عن القارة العجوز في الوقت الحالي كونهم في أوج تألقهم الكروي، لتخطف السعودية أنظار الجميع في شتى بلدان العالم، ومن بين تلك الصفقات التي توافدت في الميركاتو الصيفي، لاعبين كانوا أصدقاء بالأمس ليصبحوا اليوم أعداء بعد الانضمام إلى الأندية المختلفة المتنافسة.

البداية

كان كريستيانو رونالدو أول من طرق باب الدوري السعودي من بوابة النصر في الشتاء الماضي ليلحقه فيما بعد أسماءً لامعة في سماء الكرة العالمية من بينها كريم بنزيما الذي انضم إلى اتحاد جدة، ليتنافس الثنائي بعد سنوات طويلة من الصداقة في نادي ريال مدريد الإسباني.

بنزيما ورنالدو في ريال مدريد

انضم الثنائي رونالدو وبنزيما معا إلى صفوف ريال مدريد في ميركاتو 2009، واستمرت الصداقة بينهما لسنوات، بيد أن النجم البرتغالي غادر قلعة البرنابيو في 2018 إلى يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد قبل أن يستقر به المطاف في النصر، بينما استمر بنزيما مع الملكي حتى نهاية الموسم الماضي.

نجولو كانتي وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي، ثلاثة أصدقاء أخرين جمعهم نادي تشيلسي الإنجليزي تحت راية واحدة، قبل أن تفرقهم السعودية في ثلاث أندية متنافسة على القمة، إذ انتقل كانتي إلى اتحاد جدة وميندي إلى المنافس التقليدي الأهلي، وكوليبالي إلى الهلال.

كانتي وكوليبالي في تشيلسي

رفقاء الريدز

في السنوات الأخيرة كان ليفربول شاهدا على صداقة جمعت بين عدة نجوم ارتدوا قميصه لسنوات كانت مليئة بالنجاحات والإنجازات ولكن يبدو أن تلك الصداقة لن تستمر بعد انتقالهم لأندية متنافسة في السعودية، إذ انتقل ساديو ماني نجم ليفربول وبايرن ميونخ السابق إلى النصر وفيرمينو إلى أهلي جدة وجوردان هندرسون إلى الاتفاق، ومن الوارد أن ينضم محمد صلاح إلى القائمة حال انتقاله إلى اتحاد جدة الذي يكثف جهوده لحسم الصفقة قبل غلق باب الانتقالات في انجلترا.

محمد صلاح وماني وفيرمينو في ليفربول

رياض محرز وإيميريك لابورت انضم سويا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2018، وخرج سويا من قلعة السيتيزن في الصيف الحالي ولكن إلى وجهتين مختلفتين في السعودية، فارتدى محرز قميص أهلي جدة وذهب لابورت إلى النصر.

محرز ولابورت في مانشستر سيتي

هناك اسم آخر قد ينضم إلى القائمة وهو نجم الوسط الهولندي جورجينهو فينالدوم لاعب ليفربول وباريس سان جيرمان، إذ يحاول الاتفاق الحصول على خدماته بناءً على توصية من المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد، وفي حال تمت الصفقة فسيكون هو الحلقة الأخيرة وينافس صديقه السابق في باريس سان جيرمان وهو البرزايلي نيمار.