حملة مكبرة لإزالة حالة تعد بقرية أبنود بقنا

شنت الوحدة المحلية لقرية أبنود بقنا، برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة بمساحة 100 متر عبارة عن فك أخشاب دور أول علوى بناحية كرم عمران .

وأوضح اللواء طارق لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.