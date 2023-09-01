ختام النسخة الثانية من سلسلة "اعرف حقوقك وواجباتك" في الإسكندرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة النسخة الثانية من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" بالمدينة الشبابية في أبي قير، الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية المراجعة الداخلية والحوكمة. تم تنفيذ هذه الفعالية بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية وتستهدف توعية العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشؤون المالية وتعزيز مفهوم القانون والمسؤولية ومكافحة الفساد.

استمرت فعاليات اللقاءات لمدة ثلاثة أيام، من 29 إلى 31 أغسطس 2023، وشارك فيها حوالي 200 مشارك من العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشؤون المالية من مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب والمشرفين الماليين والعاملين في الطب الرياضي والاتحادات الشبابية والرياضية في عدد من المحافظات بما في ذلك الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ والغربية والمنوفية وبني سويف والفيوم.

تم خلال اللقاءات مناقشة عدة موضوعات هامة مثل المسؤولية التأديبية للموظف العام والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 وجهود الدولة في هذا المجال ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالدولة والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة. قدمت تلك الموضوعات من قبل خبراء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية المراجعة الداخلية المرشحين من قبل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.