كامل الوزير يكشف كواليس حفر أنفاق قناة السويس (شاهد)

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كواليس حفر أنفاق قناة السويس، لافتا إلى أن العمل على تنفيذ قناة السويس الجديدة خلال عام بدلا من 3 سنوات، لم يكن مغامرة.

وتابع "الوزير" خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه أثناء حفر قناة السويس الجديدة، تم رصد العديد من المشاكل المرتبطة بعملية عبور السيارات المحملة بالفواكه والخضروات.

وأضاف : "اتعلمنا في القوات المسلحة أننا لا نيأس وناخد الأمر وننفذه، ومفيش حاجة اسمها لا"، لافتا إلى أنه كان هناك 3 مقترحات لحفر قناة السويس.

وواصل الوزير أن حفر قناة السويس الجديدة وفقا للآلات المتاحة كان يستغرق 3 سنوات، ولكن تم تنفيذها خلال عام واحد بسبب التنظيم الجيد.

المعدات المستخدمة لحفر قناة السويس

وأشار إلى أنهم كانوا يستخدمون مليون لتر سولار يوميًا لمعدات حفر القناة، قائلا: "كان في تنظيم جيد للخدمات اللوجيستية.. إزاي تأكل الناس دي كلها وتأكلها وتحميها بمياه سخنة، كل ده كان مخطط كويس".

وأوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل معه ليلة الإعلان عن قناة السويس الجديدة، وسأله هل يمكننا تقليل مدة الحفر إلى عامين أو عام، فقلت له صعب، فكان رد الرئيس: "صعب ولا مستحيل"، معلقًا: "قولت للرئيس مش مستحيل ولكن صعب جدا وعايزين معدات قد اللي عندنا 3 مرات".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان حريصًا على سلامة العمال وتوفير كافة احتياجاتهم، مضيفًا: “الريس قالي شوف المعدات اللي إنت عايزها.. مكنش في حل تاني غير إني أقول حاضر يا فندم عشان نفرح المصريين”، لافتا إلى أن الرئيس السيسي زارهم في موقع الحفر 3 يوم عمل فجرا وتناول الإفطار مع العمال.

وأوضح أن معدات حفر قناة السويس الجديدة بدأت تصل سادس يوم لبدء حفر قناة السويس من خلال شركة محمد منصور وكان وزير النقل سابقا، معلقا: “الرئيس السيسي طلب التواصل مع المهندس محمد منصور وكل المعدات تم توفيرها”، مؤكدا أن الرئيس السيسي طلب زيادة عدد الشركات الكبرى التي يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى من شركتين إلى 20 شركة، كاشفا انهم أجروا تشغيل تجريبي لقناة السويس الجديدة قبل افتتاحها بشهر.