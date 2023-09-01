كامل الوزير: ضغطنا على السيسي للترشح للرئاسة بعد 30 يونيو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة الإخوان، وتوليه منصب وزير الدفاع، كان يعمل من أجل الدولة المصرية، وتحمل الكثير في هذه الفترة، وحاول مساعدتهم، ألا أنهم كانوا يرغبون في العمل في نطاق واحد فقط لا غير.

وتابع "الوزير" خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي أنجز العديد من المشروعات في تلك الفترة وكان يفتتحها محمد مرسي.

وتابع :" "أنا مشفق والله عليه في الفترة دي، لأنه فعلا تحمل كتير، وناس كتير شاهدة على الكلام ده، ولكن في النهاية كان لازم الانحياز للشعب، لأن الجيش دائما بينحاز للشعب ولإرادة الشعب ضد أي حد".

وأكمل الوزير أنه هو وزملائه من ضغطوا على الرئيس السيسي بعد رحيل الإخوان وفترتهم العصيبة في الترشح للانتخابات الرئاسية بعد فترة تولي رئيس مؤقت لمصر، إذ أنه كان واحد من الأشخاص الذين يعملون بجهد كبير من أجل الدولة المصرية، ولصالح مصر فقط لا غير.

وأتم حديثه قائلا:" الرئيس السيسي خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع، كان من الواجب الانحياز لصالح الشعب المصري، في ضوء ما حدث في فترة الإخوان، والعمل من أجل مصلحة فصيل بعينه على حساب الدولة.

وواصل الوزير أن الرئيس السيسي تحمل كثيرًا، وكان يحاول بشتى الطرق أن يساعدهم من أجل مصلحة الدولة المصرية، وتصدى لمؤامرات كبيرة كانت تستهدف البلاد.