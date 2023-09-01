كامل الوزير يكشف أسرار فض اعتصام رابعة المسلح (شاهد)

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل أسرار عن فض اعتصام رابعة، قائلا:"الجيش المصري جيش فريد والشعب المصري بيحب جيشه".

وتابع “الوزير” خلال استضافته ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة، أن سلاح المهندسين وضع خطط لتامين المعتصمين فى رابعة.

وأشار إلى أن هناك العديد من المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها حول اعتصام رابعة العدوية، قائلا:"سلاح المهندسين كان مكلف بوضع خطط لخروج المتظاهرين وإعادة تأهيل ميدان رابعة والمباني المحيطة لطبيعتها مرة أخرى عقب انتهاء الاعتصام ".

وأوضح أن قطاع سلاح المهندسين كان لديه مهمة برفع كفاءة الطرق وترميم مسجد رابعة، ولكن كل الدعوات لفض اعتصام رابعة رفضها المعتصمين.

وتابع رغم الدعوات لفض رابعة العدوية، وإرسال الشيخ محمد حسان وغيره لدعوتهم لفض الاعتصام والخروج بطريقة سلمية، لم يستجيب أي معتصم بدعوات الخروج السلمي من خلال الطرق التي تم تنفيذها.

تفاصيل فض اعتصام رابعة

وأوضح الوزير أن كل ما يثار حول فض اعتصام رابعة بالطلقات النارية غير صحيح، ووصلت لدينا معلومات أن هناك أسلحة وذخيرة لدى المعتصمين برابعة العدوية، قائلا:"عندنا بلدوز كان داخل الاعتصام تم إطلاق 14 عيار ناري وما زالت هذه العلامات في البلدوز لدى سلاح المهندسين".

وواصل الوزير: أنه :"لأول مرة هناك واقعة لم يتم التطرق لها، حيث كان هناك عقار خلف مسجد رابعة العدوية، كان يتحصن بها عدد من معتصمي رابعة، وكانوا يحملوا أسلحة ويلطقوا النار على البلدوز ورجال الجيش والشرطة».

وأتم تصريحاته قائلا:" بعض المعتصمين تحصنوا في عقار خلف مسجد رابعة في الدور الأخير ورفضوا النزول وإلقاء السلاح صعب من المهمة، موضحًا أنه اقترح هدم العقار بما فيه من معتصمين بأسلحة، الأمر الذي رفضه الرئيس السيسي بشدة عبر اتصال هاتفي شخصي معه."

ونوه الوزير إلى أن الرئيس السيسي رفض هدم العقار ورفض إنهاء حياة الأشخاص الذين يتحصنوا بالبرج، رفض كل هذه المقترحات وطالب بحلول للحفاظ على الأرواح والمباني، موضحًا الرئيس السيسي يتمتع بشهامة كبيرة وكل ما يقال عن فض رابعة بالقوة والسلاح غير صحيح.