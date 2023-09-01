وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير ستاد بورسعيد الجديد

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تطور الأعمال الجارية بإستاد بورسعيد الجديد.

وأعلن صبحى أن الإستاد هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمهور لأهل بورسعيد، وسيكون صرحا رياضيا كبيرا ومؤهلا لاستضافة كبري الأحداث الرياضية، وأن التصميم الجديد لاستاد بورسعيد، تم بالفعل التغيير بالكامل لكل اتجاهات المدرجات والملعب، وتم وضع التصميم الجديد ليصبح أكثر ملائمة باتجاهات الاستاد وجهاته الأربعة المختلفة، وأن ستاد بورسعيد سيصبح على أحدث طراز عالمى وحسب المواصفات العالمية.