كامل الوزير يتأثر على الهواء خلال حديثه عن السيسي (شاهد)

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير للدولة المصرية في فترة عصيبة جدا.

وظهر “الوزير” خلال استضافته ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة، والدموع في عينيه، خلال حديثه عن الرئيس السيسي، وما فعله لمصر خلال السنوات الماضية، قائلا إنه خلال ترقيته للرتبة الفريق، خرج وتحدث عن الرئيس السيسي أنه الأخ والصديق والقائد.

وأشار إلى أن من يتعامل مع الرئيس السيسي عن بعد يعلم أنه رجل حازم، ألا أن لديه طيبة غير طبيعية، ودائما يهتم بالمواطن المصري البسيط، والجندي البسيط، وسائقة الميكروباص واحد من المواقف الشهيرة التي لا ينساها المواطنين.

وتابع الوزير: "أنا في يوم من الأيام هكتب مذكراتي، وأكتب فيها الراجل ده عمل إيه للبلد دي بجد، لأن بجد الراجل ده عمل حاجات كتير جدا، وشاف كتير أوي، وعاش فترة عصيبة جدا تحمل من خلالها الكثير في فترة حكم جماعة الإخوان".

كامل الوزير يكشف تفاصيل بكائه في أحد المكالمات الهاتفية مع الرئيس السيسي

وكشف عن تفاصيل بكائه في أحد المكالمات الهاتفية مع الرئيس السيسي خلال عمله في مشاريع حفر الأنفاق، وهو واحد من المشاريع المكلفة له خلال تلك الفترة، خاصة أن الرئيس السيسي طلب أن تلك الفترة أن يكون الحفر بأيدي مصرية، وشركات تابعة للجيش المصري.

وأشار إلى أن في أول يوم حفر في الأنفاق تعطلت الماكينة التي يتم العمل بها، وكان مضغوط بشكل كبير جدا، ولا يعلم ما سيقوله للرئيس السيسي، مستطردا :"وانا عمال بفكر في صلاة الفجر لقيت الرئيس السيسي بيتصل بيا، انهمرت بالبكاء معاه، وقولتله الماكينة اتعطلت يا فندم في اول يوم، قالي وحياة دموعك يا كامل هننجح وربنا هينجحنا، خلصنا المكالمة، واتشجعت ورجعت عشان أكمل شغلي".

واستطرد أنه ذهب للجلوس مع الأفراد من أجل معرفة سبب عطل الماكينة، وكان عطل تقني، وجاءت عبقرية المهندس المصري في اختراع شيء مميز يوضع داخل الماكينة يمكنها من ألا تتعطل مرة أخرى.

وواصل: "الرئيس السيسي هو ده الرئيس المصري اللي بيحب بلده واللي يتعامل مع الرئيس السيسي من بعيد، يعرف أنه إنسان حاسم، ولكن من جواه هو إنسان طيب جدا، ودايما بيشوف الجندي البسيط عاوز إيه ويحل مشاكله، وكذلك الإنسان المصري البسيط".