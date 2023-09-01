الإيسيسكو تدعو المختصين إلى المشاركة بأوراق بحثية حول "الدبلوماسية الحضارية"

تدعو منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وجامعة القاضي عياض بالمملكة المغربية، جميع الباحثين والمختصين إلى المشاركة بأوراق بحثية حول مفهوم الدبلوماسية الحضارية، حيث ستقوم لجنة علمية مكونة من خبراء وأساتذة في المجال بتقييم الأبحاث المقدمة، لمنح جوائز مالية إلى المقبول منها، ونشرها في إصدار خاص يتضمن أيضا أعمال الندوة الدولية "الدبلوماسية الحضارية.. قراءات متقاطعة"، التي عقدتها الإيسيسكو بالشراكة مع جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش يومي 2 و3 يونيو 2023.

ويجب أن تتناول الأوراق البحثية المقدمة أحد محاور الندوة، وهي: مساهمات في التأصيل النظري لمفهوم الدبلوماسية الحضارية، وقضايا الدبلوماسية الحضارية، والأدوار المفترضة للفاعلين في الدبلوماسية الحضارية، وسيتم منح كل صاحب ورقة بحثية مقبولة للنشر مبلغ 500 دولار أمريكي.

وللمشاركة يجب أن تكون الورقة البحثية أصيلة ولم يسبق نشرها، وأن تتوافر شروط البحث العلمي الرصين، من حيث المنهج والإشكالية والأمانة العلمية في الاقتباسات العلمية، كما يجب الاعتماد على الموضوعية والعلمية واستعمال أسلوب تحليلي، على ألا يتجاوز محتوى الورقة البحثية 5 آلاف كلمة، وأن تتم ترجمة عنوانها إلى اللغة الإنجليزية، وإنجاز ملخص باللغة الإنجليزية في حدود 150 كلمة، وأن توضع لائحة المراجع "البيبليوغرافيا" في نهاية الدراسة.

وعلى الراغبين في المشاركة الإرسال إلى البريد الإلكتروني:[email protected] ، وفقا للمواعيد التالية:

- آخر أجل لاستقبال المشاريع الأولية: 15 أكتوبر 2023.

- آخر أجل لتسليم الأوراق النهائية: 25 نوفمبر 2023.

تأتي هذه الدعوة استنادا إلى أهمية مفهوم "الدبلوماسية الحضارية"، الذي يعكس تقاطع العلاقات الدبلوماسية مع الأبعاد الحضارية والإنسانية، ويسعى إلى تعزيز قيم السلم والتفاهم بين الشعوب والثقافات المتنوعة، واستثمار الإنجازات الحضارية لتحقيق أهداف دبلوماسية سلمية، وتعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين الدول والمجتمعات.