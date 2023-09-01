فقرات غنائية وأنشطة فنية.. المسرح المتنقل يجوب قرى محافظة الشرقية

فقرات غنائية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية شهدها فرع ثقافة الشرقية، برعاية كريمة من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن فعاليات المسرح المتنقل التابع للهيئة..

المسرح المتنقل

فبعد النجاح الذي حققه المسرح المتنقل بقرية شوبك بسطة، يواصل فرع ثقافة الشرقية، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، فعالياته حيث انتقل المسرح إلى نادى غار حراء الرياضي بقرية الغار خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٩ أغسطس وقدم الكثير من الفعاليات.

وتعددت الفقرات والأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة الشرقية برعاية الشاعر أحمد سامى خاطر، مدير عام فرع ثقافة الشرقية، على مدار الأيام الخمسة الماضية حيث أقيمت ورش فنية لتعليم الأطفال الرسم وعمل ماسكات للفنانة سالى نصر.

فرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي



وواصلت الفرق الفنية التابعة لفرع ثقافة الشرقية تقديم عروضها على المسرح، وأبهرت فرقة الشرقية للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنان صبري رفاعى الجماهير بعروضها الرائعة فعزفت مقطوعة موسيقية نالت إعجاب الجميع، وغنى جمال التهامي ابني، وشدت عبير حسني بـ ادلع يا حلو، وجمعة الأخرس بابعد عني الله يخليك، وسناء محمد ايوا علي ايوا، مع فاصل من المزمار للفنان عمرو الشرقاوي والريس عبد النبي، وغنى خالد الشوبكي ليلة ميلاد النبي وجيهان أبو الخير روق الأغاني.

فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية



وقدمت أيضا فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية بقيادة المايسترو قطب السيد ومديرها محمود عبد الحميد مجموعة من الأغاني حيث غردت مريم على بلد المحبوب، و يا أبو الطاقيه الشبيكة، غناء رانيا، يلا بنا نتقابل سوا، حسناء ، وحياتك يا حبيبي، محمد عبد الخالق، أما براوه، رزان، وعليك سلام الله، سيد حسانين.

فرقة الشرقية للإنشاد الدينى



وفى سياق متصل قدمت فرقة الشرقية للإنشاد الدينى بقيادة المايسترو أحمد صلاح عروضها وتوشيحها الدينية على المسرح المتنقل ومنها انى أحب محمد غناء جماعى، لجل النبى، أحمد جمال، انت فينا، حامد أمين، أشرقت أنوار، محمد لمحمود سليم، نور البدر ، أحمد أكمل، المسك فاح، أحمد عيسي، يا قبة يا خضراء لمحمد عصام، من كأس المدح محمد أيمن سيدنا النبى غناء جماعى.

أمسيات شعرية



وأقيمت أيضا أمسيات شعرية واكتشاف مواهب وعروض أراجوز لمهدي السيد وتريزا فريد وزينب عطية وأحمد سمير.