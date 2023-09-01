نفذ مركز شباب الخرطوم دوري كرة طائرة للشباب بقطاع شباب الخارجة ضمن نشاط الخطة المرحلة السنية للفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا. شارك في الدوري 50 عضوًا من أعضاء المركز، وتم تشكيل 7 فرق مشاركة.

تميزت المباريات بالتنافس الشديد بين فريقي الأهلي والاتحاد حيث تصدى الفريقان بشكل ممتاز على مدار البطولة. وفي النهاية، استطاع فريق الأهلي الفوز بالمركز الأول، بينما حل فريق الاتحاد في المركز الثاني بفارق النقاط 5-7.

هدف هذا الدوري، وفقًا لبهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، هو تعزيز ثقافة وممارسة الرياضة بين الشباب والنشء في المجتمع. ويأتي هذا الدوري برعاية معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بالإضافة إلى رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

يعتبر هذا الدوري فرصة للشباب لتوسيع قاعدتهم الرياضية واكتشاف المواهب الواعدة في رياضة الكرة الطائرة، ويساهم في تعزيز الروح الرياضية والتفاعل الاجتماعي بين الفرق واللاعبين. تعكس هذه المبادرة التزام الجهات المعنية بتعزيز وتنمية الشباب والنشء من خلال الرياضة والنشاطات الشبابية في البلاد.

دوري كرة طائرة للشباب بالخارجة

دوري كرة طائرة للشباب بالخارجة

دوري كرة طائرة للشباب بالخارجة

دوري كرة طائرة للشباب بالخارجة