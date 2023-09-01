ندوة حول أهمية العمل التطوعي لشباب وطلائع مركز شباب صنعاء بالوادي الجديد

نفذ مركز شباب صنعاء، الواقع في الوادي الجديد، ندوة حول أهمية العمل التطوعي لشباب وطلائع المركز. وحضرها عدد 20 عضوًا، بالإضافة إلى حضور محمد حامد محاضر في الندوة.

أكد الأستاذ بهاء شوقي، مدير عام المديرية، على أهمية العمل التطوعي في تعزيز الروح الإنسانية والعطاء. فهو يمنح الشباب وطلائع المركز فرصة التواصل مع الآخرين، وتقديم المساعدة لمن هم في حاجة إليها.

أشارت تصريحاته إلى أن العمل التطوعي يُعزز الانتماء للمجتمع والمسؤولية الاجتماعية، ما يعمق التفاعل بين الأفراد ويعزز التعاون والتضامن. بالإضافة إلى ذلك، يمنح العمل التطوعي الشباب فرصًا لاكتساب المهارات وتنمية قدراتهم.

تأتي هذه الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبإشراف مباشر من الأستاذ بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

تعتبر هذه الندوة فرصة قيمة لتشجيع الشباب والطلائع على المشاركة في العمل التطوعي وإدراك أهميته في تقديم المساعدة وخدمة المجتمع. كما تعزز روح الانتماء وتبني القيم الاجتماعية بين الشباب الواعدين في المركز.

ندوة حول أهمية العمل التطوعي لشباب وطلائع نفذ مركز شباب صنعاء

ندوة حول أهمية العمل التطوعي لشباب وطلائع نفذ مركز شباب صنعاء