آمال ماهر في رحلة بحرية بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة (صور)

أثارت الفنانة آمال ماهر جدلًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، بعد تعرضها لوعكة صحية، جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل وبالأخص موقع "إكس" تويتر سابقًا، لتعود من جديد بصور جديدة تطمئن بها جمهورها.

آمال ماهر في رحلة بحرية خارج البلاج:

طمأنت آمال ماهر جمهورها على حالتها الصحية، إذْ نشرت صور جديدة عبر حسابها على Instagram تظهر قيامها برحلة بحرية خارج البلاد.

ظهرت آمال ماهر تجلس في مقدمة المركب وتشرب الشاي وتستمتع بجولة بحرية، وأطلت بملابس كاجوال مع قميص باللون الأصفر وبنطلون باللون الأسود تاركة شعرها يتطاير مع الهواء.

آمال ماهر

آمال ماهر

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية دقيقة:

خضعت النجمة آمال ماهر لعملية جراحية دقيقة، في بداية أغسطس الماضي، وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية، قائلة: "بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني واحب اطمنكم عملية بسيطة وأنا الحمدلله كويسة".

على الفور تصدر اسم آمال ماهر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعدما أعلنت المطربة مروة نصر عن خضوعها لعملية جراحية دقيقة وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

آمال ماهر

كتبت المطربة مروة نصر كتبت عبر صفحتها على فيسبوك: "آمال ماهر بتعمل عملية دقيقة ادعولها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ألف سلامة عليكي يا حبيبتي.. إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".

قالت اَمال ماهر، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "إكس" :"بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني وأحب أطمنكم عملية بسيطة وأنا الحمدلله كويسة".

آمال ماهر

آخر أعمال آمال ماهر الفنية:

أحيت الفنانة آمال ماهر في أغسطس 2022 حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة، وقدَّمتْ خلال الحفل أغنتين من ألبومها الجديد، الأولى تحمل اسم "ذرة رجولة" والثانية "الحكاية في مشهدين"، كما أكدت خلال الحفل أن ألبومها سيصدر قريبًا، وقدَّمت باقة طربية متنوعة ومميزة من أغانيها بجانب عدد من أغاني كبار نجوم الطرب مثل فيروز ووردة وأم كلثوم.

كان آخر أعمال آمال ماهر الغنائية أغنية "اللي قادرة"، التي تُعد الأغنية الدعائية لمسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، هاني عادل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، وهي من كلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز، وحققَّتْ الأغنية نجاحًا كبيرًا.