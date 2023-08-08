آمال ماهر تخضع لجراحة مفاجئة تثير الشكوك حول مرضها.. تجميل ولا زي فبركة الإختفاء (تفاصيل)

شغلت المطربة آمال ماهر حديث الجهور خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشفت الفنانة مروة نصر عن خضوعها لعملية جراحية جديدة، دون الكشف عن أسباب الجراحة أو تفاصيل حالتها الصحية، مما أثار قلق محبيها داعيين لها بالشفاء العاجل.

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية مفاجأة تثير تساؤلات الجمهور

أعلنت مروة نصر عن الخبر خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك" قائلة: "آمال ماهر بتعمل عملية جراحية.. ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها"، مضيفة: "ألف سلامة عليكى يا حبيبتى .. إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".

آمال ماهر

آمال ماهر

وردًا على تساؤلات الجمهور، أشارت مروة نصر إلى أن العملية التي ستخضع لها النجمة آمال ماهر ليست تجميلية ولكنها جراحية دون الكشف عن طبيعتها أو الأسباب الصحية التي دفعتها لإجرائها، مطالبة محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

مروة نصر

الجمهور يدعو لآمال ماهر بالشفاء العاجل: الف سلامة عليكي يا صوت مصر الأجمل

وانهالت تعليقات الجمهور على منشور مروة نصر بالدعاء لآمال ماهر بالشفاء العاجل، فكانت أبرزها: "الف سلامة عاليكى يا صوت مصر الحقيقى ربنا يشفيكى ويعافيكى .. الف سلامة عليكي يا امال صوت مصر الاجمل .. ربنا يشفيكي بنحبك".

رواد مواقع التواصل يشككون في حقيقة مرض آمال ماهر: دي عملية تجميل ولا زي فبركه الاختفاء كده

على صعيد آخر، شكك عدد من رواد مواقع التواصل في صحة الخبر زاعمين أن الهدف منه رغبة آمال ماهر في تصدر التريند وحديث الجمهور، في حين أكد أحدهم أنها تخضع لعملية تجميل وفقًا لمصادر موثوقة، والذي علق قائلًا: "دي عمليه تجميل يا مروه أنا اللي بقولك المعلومة .. العصافير كتير يا رورو والله صوتك انتي احلي بس مالكيش حظ ربنا يوفقك"، لترد عليه بغضب: "وانت عرفت منين انها تجميل .. مش تجميل صدقني".

آمال ماهر

كما علق آخرون: “زي فبركه الاختفاء كده و لا بتقلد شيرين عشان الترند ... اى حركات عشان التريند خصوصا بعد فشل رجوعها”، بينما انتقد البعض تجاهل نقابة المهن الموسيقية للأمر، حيث أنها لم تصدر أي بيان رسمي حول الحالة الصحية للفنانة آمال ماهر، فعلق أحد الرواد قائلًا: "نقيب اشطة يابا مش بيطلع تصريحات عن حالتها ليه ولا هو فاضي لشيرين وبس".

آمال ماهر تحتفل بتخرج ابنها من الجامعة

وكانت الفنانة آمال ماهر قد احتفلت بتخرج نجلها عمر محمد ضياء خلال الأيام الماضية، ونشرت عدة لقطات تجمعهما من حفل التخرج عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام»"، وأرفقتها بتعليق: "الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه، مبروك يا حبيبي، أنا فخورة بيك وده أسعد يوم في حياتي".