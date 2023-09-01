حملة لإزالة الحشائش لترع كوم الزرزور وفرع زعبرة بأسيوط

قامت فرقة تفتيش ري بحري أسيوط بإجراء عدد من الأعمال الضرورية في المنطقة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والتعليمات الصادرة من المهندس عمر سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية للري بأسيوط.

تمت عملية إزالة الحشائش لترعة كوم الزرزور بالتعاون مع هندسة ري ديروط. وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الري للحفاظ على حركة المياه وتأمين تدفقها بشكل سلس وسليم.

كما تمت أعمال نزع الحشائش لترعة قصر حيد وفرع زعبرة، كمرحلة أخرى من الجهود المستمرة للحفاظ على سلامة الترع وتأمين سير المياه في مناطق مختلفة من أسيوط.

وتم أيضًا مرور الفرقة على بوابة ترعة صنبو بالتعاون مع هندسة ري غرب ديروط. حيث تمت أعمال إزالة الحشائش بهذا القسم من الترعة، بهدف تحسين وصيانة الأنظمة الري في المنطقة.

وتأتي جميع هذه الأعمال استجابة لتوجيهات المحافظ وتعليمات رئيس الإدارة المركزية للري بأسيوط، بهدف تعزيز البنية التحتية المائية والحفاظ على تدفق المياه بشكل مستدام، بالإضافة إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتوفيرها للمناطق المحيطة بأسيوط.

حملة لإزالة الحشائش لترع كوم الزرزور و قصر حيد وفرع زعبرة باسيوط

حملة لإزالة الحشائش لترع كوم الزرزور و قصر حيد وفرع زعبرة باسيوط

حملة لإزالة الحشائش لترع كوم الزرزور و قصر حيد وفرع زعبرة باسيوط

حملة لإزالة الحشائش لترع كوم الزرزور و قصر حيد وفرع زعبرة باسيوط

حملة لإزالة الحشائش لترع كوم الزرزور و قصر حيد وفرع زعبرة باسيوط

حملة لإزالة الحشائش لترع كوم الزرزور و قصر حيد وفرع زعبرة باسيوط

حملة لإزالة الحشائش لترع كوم الزرزور و قصر حيد وفرع زعبرة باسيوط

حملة لإزالة الحشائش لترع كوم الزرزور و قصر حيد وفرع زعبرة باسيوط

حملة لإزالة الحشائش لترع كوم الزرزور و قصر حيد وفرع زعبرة باسيوط