كامل الوزير: السيسي تحمل كثيرا في عهد الإخوان (شاهد)

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه كان مشفق على الفريق أول عبد الفتاح السيسي خلال فترة توليه منصب وزارة الدفاع، إذ أنه تصدى لفترة عصيبة، ولفصيل صعب جدا، لديهم من الوسائل التي تٌفشل أي شخص يتعامل معهم.

وتابع "الوزير" خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية ً"دى البلد"، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي تحمل كثيرًا، وكان يحاول بشتى الطرق أن يساعدهم من أجل مصلحة الدولة المصرية، وتصدى لمؤامرات كبيرة كانت تستهدف البلاد.

وأضاف أن الرئيس السيسي خلال فترة بناء محور سعد الشاذلي خلال فترة حكم جماعة الإخوان، بعد ثاني يوم من التكليف كان الرئيس السيسي متواجد فجرًا للتواجد مع العاملين والعساكر من أجل رؤية بناء محور سعد الشاذلي، وكذلك الأمر في حفر قناة السويس الجديدة، وغيرها من الأعمال.

وواصل الوزير أن الرئيس السيسي كان حريص على العمل لصالح مصر وهو في منصب وزير الدفاع، وكان يكلف بالعديد من الأعمال من أجل مساعدة مصر كثيرا، دون العمل لأي فصيل من الفصائل سواء الحزب الوطني القديم، أو حركة 6 أبريل، أو جماعة الإخوان، أو غيرها من الفصائل في تلك الفترة، معقبا:"الراجل كان بيشتغل لمصلحة بلده فقط لا غير، هو بيحب شغله وبيحب الإنجاز، وبيحب العمل".

وأوضح الوزير السيسي كان يعمل على مشروعات عديدة خلال فترة حكم الإخوان، وكان يفتتحها محمد مرسي في هذه الفترة، مستطردا: "الرئيس السيسي كان يعمل لمصلحة بلده، مش زي الناس اللي كانت بتعمل من أجل مصالحها الشخصية، مينفعش واحد يقود دولة لتحقيق أهداف شخصية، وأهداف فصيلة بعينها".