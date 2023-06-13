حرب الاستخبارات تشتعل بين إيران وإسرائيل

حذرت الاستخبارات الإيرانية مواطنيها أرسلت وزارة الاستخبارات الإيرانية من نشاط إرهابي من جانب الموساد، وذلك في ظل والتوترات الأمنية بين طهران وتل أبيب.

وبعثت الاستخبارات رسائل نصية إلى هواتف المواطنين الإيرانيين تحذر من التعامل مع أي مواقف اشتباه او أي نشاط يثير الشكوك والقلق.

وتعددت التقارير التي تفيد بوجود نشاط إسرائيلي في إيران يهدف لإلحاق أضرار بالمواقع الأمنية الحساسة.

وجاء في الرسالة النصية أن "أحد أهم تكتيكات الموساد في تنفيذ العمليات ضد إيران هو الاستفادة من قلة وعي المواطنين والحصول على المعلومات منهم

وأضافت :إذا طلب منك أحدهم شراء سيارة وتركها في مكان معين مقابل دفع مبلغ مالي ، قد يكون عملا إرهابيا لصالح الموساد .

قبل نحو أسبوعين ، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلية إرهابية مرتبطة بإسرائيل .

وصرح مسؤول في النظام القضائي الإيراني لوكالة الأنباء بأن الفرقة المكونة من 14 عضوا خططت لتنفيذ عدة اغتيالات لأغراض مختلفة.