الاتحاد والهلال.. النمور تسعى لـ"فك العقدة" والزعيم يتسلح بالتاريخ قبل الكلاسيكو

يستضيف الاتحاد نظيره الهلال في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في كلاسيكو الجولة الخامسة من الدوري السعودي" دوري روشن".

ولم يحقق الاتحاد أي انتصار على الهلال منذ عامين، فيما يعد آخر فوز للنمور على الزعيم فى اياب مسابقة الدوري موسم 2020-2021، الذي انتهى بثنائية نظيفة.

ويسعى النمور لمواصلة مسلسل الانتصارات وصدارة ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة بعد فوزه الأربع أسابيع الماضية منذ انطلاق البطولة، فيما يدخل الهلال متمسكا بالأمل وعقدة التاريخ أمام النمور قبل كلاسيكو الليلة في الدوري.

والتقي الهلال نظيره اتحاد جدة ببطولة الدوري السعودي 104 ، بواقع فوز الزعيم فى 64 لقاء، بينما انتصر النمور في 29 مواجهة، وتعادل الفريقين في 29 آخرين.

حامل لقب دوري روشن سيتعين عليه فك العقدة التي كرَّسها الفريق العاصمي أمامه خلال المواسم الأخيرة بعد سلسلة من الهزائم، والتي كان آخرها قبل أقل من شهر بربع نهائي كأس الملك سلمان (البطولة العربية) بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما ستذاع عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث الدوري بصوت المعلق فهد العتيبي.

ويتواجد فريق الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الوصيف بنفس رصيد النقاط، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل.