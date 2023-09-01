طقس المنيا شديد الحرارة نهارًا  والعظمى 37 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 ، طقس شديد الحرارة على ربوع البلاد طوال ساعات النهار ، وسجلت درجات حرارة العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 23 درجة ، أي بإنخفاض ثلاث درجات عن أمس الخميس .

وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة ، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الجمعة ، ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة ، القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 الصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 28 درجة، المنيا العظمى 37 والمحسوسة 39 الصغرى 23 درجة .