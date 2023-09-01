بالأرقام.. الاتحاد يسعى لـ "فك عقدة" استمرت 7 سنوات أمام الهلال

يستعد فريق الاتحاد لاستقبال ضيفه الهلال في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، في قمة منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويسعى فريق الاتحاد من خلال مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لإنهاء عقدة استمرت 7 سنوات أمام فريق الهلال، حيث أن النمور التقت مع العملاق الأزرق في 18 مباراة منذ عام 2017 حتى الآن، لم تحقق سوى انتصارًا وحيدًا.

بينما حقق الهلال الفوز في 12 مباراة وحضر التعادل في 5 مواجهات، وهو ما يكشف عن التفوق الكبير لعملاق الرياض على كتيبة النمور.

ويتواجد فريق الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الوصيف بنفس رصيد النقاط، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل.

خيسوس يسعى لتأكيد أفضليته أمام نونو سانتو:

وتكشف لغة الأرقام عن التفوق الواضح للمدير الفني خورخي خيسوس على مواطنه نونو سانتو في تاريخ مواجهاتهم، حيث التقيا من قبل 7 مرات، فاز خيسوس في 6 مواجهات بينما فاز نونو سانتو في لقاء وحيد.

وتحمل مواجهة اليوم أهمية كبيرة لكلا المدربين، حيث يسعى خيسوس لتأكيد أفضليه التاريخية، بينما سيقاتل "نونو" لفك العقدة التاريخية أمام مواطنه، وتحقيق ثاني انتصار عليه يستعيد من خلاله الثقة.

في سياق متصل خاض نونو سانتو 3 مواجهات أمام الهلال منذ تولي قيادة الاتحاد الموسم الماضي، خسر في مباراتين وتعادل في واحدة ولم يحقق أي انتصار على الزعيم، لذلك تشكل مباراة اليوم تحديًا خاصًا للمدرب من أجل تحقيق أول انتصاراته على "القرش الأزرق".

في حين خاض خورخي خيسوس ضد الاتحاد مباراتين حقق فيهم الفوز، وتشكل مباراة اليوم تحديًا أيضًا بالنسبة له، حيث يسعى لتأكيد أفضليته أمام النمور بفوز جديد يضاف لسجل انتصاراته.

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما ستذاع عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث الدوري بصوت المعلق فهد العتيبي.