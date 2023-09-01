تنسيق الجامعات 2023| بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية غدًا

تبدأ كليات الفنون التطبيقية والجميلة، غدًا السبت، عقد اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والراغبين في التقديم في تنسيق الجامعات 2023.

تعقد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية في الفترة من يوم السبت 2 سبتمبر 2023 حتي يوم الإثنين 4 سبتمبر 2023.



تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءًا من يوم الخميس 31 أغسطس 2023 حتي يوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

يأتي ذلك استكمالًا للجدول الزمني الخاص بمراحل أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات لهذا العام 2023 وفي ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول ببعض الكليات.

تتضمن الكليات التي تشترط اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية كليات الفنون الجميلة "عمارة، وفنون" بجامعات حلوان، والإسكندرية، والمنيا، وجنوب الوادي بالأقصر (فنون فقط)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، وبنها، وبني سويف، ودمياط، وطنطا.

خطوات تسجيل طلاب الدبلومات الفنية في اختبارات القدرات:

· يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg ثم إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام الآتي:

أ‌- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

ب‌- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية).

· ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

· تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

· يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.

· عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني .

· يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

· تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة للطلاب اللائقين كافة من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

· يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، إذْ لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

· تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.