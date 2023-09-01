غرق شاب في الترعة الابراهيمية بأسيوط
تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة أسيوط من إنقاذ جثة شاب من ترعة الإبراهيمية احد افرع نهر النيل في محافظة اسيوط
تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إشعارًا من غرفة العمليات الخاصة بالإنقاذ بتلقي بلاغ من قبل الأهالي بشأن غرق طفل في ترعة الإبراهيمية ونهر النيل في مركز أسيوط
انتقل ضباط المركز وسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتعاونت القوات مع الجيران لانتشال جثة المواطن "أمير.ن.أ.ت" البالغ من العمر 19 عامًا. تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة.
تم تحرير محضر بالحادث وسيتم تقديمه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
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