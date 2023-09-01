رصد نشاط وزارة العمل في 7 أيام "فيديو وإنفوجراف"

رصد "فيديو وإنفوجراف" اليوم الجمعة نشاط وزارة العمل خلال السبعة أيام الماضية، واختتمت في هذا الأسبوع فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة العمل،تنسيقا مع منظمة العمل الدولية، بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء،على مدار 3 أيام، تحت عنوان "التناول الإعلامي لموضوعات العمل والمعايير الدولية"، برعاية وزير العمل حسن شحاتة، وحضرها محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وتضمن جدول أعمال "الدورة"جلسة افتتاحية، ومؤتمر صحفي، وعدد من المحاضرات بشأن معايير العمل الدولية، ومدى تطابق المعايير الوطنية في مصر معها.

كما شارك "الوزير" و"المحافظ" ومدير "العمل الدولية" في عدد من الفعاليات على هامش "الدورة التدريبية" منها إطلاق الوزير شحاتة مبادرة "سلامتك تهمنا" لترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى أصحاب الأعمال والعمال في جنوب سيناء ،وايضا تسليم عقود عمل لذوي همم بالمحافظة لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصطحاب وفد من وزارة العمل، لمدير مكتب من العمل الدولية بالقاهرة السيد ايريك اوشلان، لزيارة عربة تدريب متنقلة أرسلتها الوزارة مؤخرا إلى مدينة سانت كاترين لتدريب البدويات على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة الحرف التراثية التي تتميز بها هذه المحافظة، وأشاد الجميع بسرعة استجابة وزير العمل حسن شحاتة بإرسال هذه العربة، في إطار خطة الوزارة في مجال التدريب المهني التي تستهدف منها خلال العام 2023-2024، تنفيذ 665 دورة تدريبية من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية تعمل جميعها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

وخلصت الدورة التدريبية التي شارك فيها محرري العمل من وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة ووكالات الأنباء ،ومعدي قنوات فضائية ،الى أهمية دور الإعلام في رصد قضايا وموضوعات العمل بموضوعية ومهنية وسرعة ،وضرورة التنوع في وسائل التواصل مع الجماهير ،من خلال صحافة الفيديو والإنفوجراف ،وان ما تشهده مصر من نهضة رغم التحديات العالمية الراهنة يحتاج إلى رصد موضوعي ومهني لمواجهة إعلام الشائعات والتحريض.

كما جاء في بيان ختامي للدورة أن منظمة العمل العمل الدولية والتي تأسست عام 1919،هدفها خلق عالم عمل عادل تتوفر فيه آليات بيئة العمل الأفضل و اللائقة،والحماية الاجتماعية اللازمة ،وتعزيز علاقات العمل ،و أن مصر التي وقعت 64 اتفاقية مع المنظمة ملتزمة ممتثلة لها ،وأن المعايير الوطنية في الدولة المصرية والدستور والقوانين ذات الصلة ،والقرارات ،جميعها تتطابق مع معايير العمل الدولية، وأن عدم إدراج مصر على القائمة القصيرة لمنظمة العمل الدولية لعام 2023 خير دليل على ذلك ، وأن الشراكة والتعاون بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة -التي تضم في عضويتها 187 دولة حول العالم يمثلون الحكومات و أصحاب الأعمال والعمال - ،ومصر علاقة وطيدة ،تشهد تنفيذ مشاريع عديدة أبرزها تعزيز علاقات العمل ،وتفعيل ثقافة الحوار الاجتماعي ،وتعاون في مجالات التدريب المهني ،وتفتيش العمل ،والاستراتيجية الوطنية للتشغيل .

كما جاء في البيان الختامي للدورة أن وزارة العمل تواصل دورها المتميز كجزء من الدولة المصرية في رعاية عمالها في الخارج والداخل ،وتوفير فرص العمل الحقيقية واللائقة ، حماية العمالة غير المنتظمة،ودورها في ملف التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل كأبرز حق من حقوق الإنسان ،وأيضا دمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال تنفيذ سياسة الخصر والتدريب والتشغيل والتعاون مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج لحماية ورعاية "القوى العاملة المصرية "..

كما أشاد المشاركون في "الدورة" بالحملة الإعلامية والقومية التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة خلال الفعاليات ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ،لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الإندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما أشاد المشاركون بالتنمية التي تشهدها جنوب سيناء ،في كل المجالات التي عرضها المحافظ اللواء خالد فودة في "المؤتمر الصحفي"..مما شهد هذا الأسبوع مواصلة مديريات العمل بالمحافظات بتنفيذ خطة التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل..كما تواصل مكاتب التمثيل العمالي بالخارج دورها في رعاية وحماية عمالنا في الخارج ،كما تابع "مكتب الكويت "حالة وفاة عامل مصري هناك ..

حق التنظيم النقابي:

وخلال هذا الأسبوع أيضا وجه وزير العمل حسن شحاتة مسؤولي الإتصال النقابي العمالي بمديريات العمل بالمحافظات،بالتواصل المستمر مع اللجان النقابية بكافة المنشآت،لترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل"،وتفعيل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017،المعدل بالقانون رقم 142،لسنة 2019، للتأكيد على مبادئ الحريات النقابية، وتيسير التوسع فى إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العمالية بما يكفله الدستور ،والمعايير الوطنية ،والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية،ولتقديم مؤشرات إيجابية لامتثالها لهذه المعايير، ومنها اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 لسنة 1948..

جاء ذلك خلال لقاء "الوزير" مع ممثلي إدارات شؤون النقابات بالمديريات،بحضور خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة،و ياسر محمد صقر مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية،و إبراهيم أبوزيد ،وفاطمة ثابت،و مها عبد المنصف، ومحمود جمال الدماطي الباحثين بالإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية..

وأكد "الوزير" خلال اللقاء على لقاء شهري مع ممثلي إدارات شؤون المنظمات النقابية بالمديريات،الذين وجههم أيضا بالتواصل والتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية لتوحيد المفاهيم ،وإرساء قواعد للعمل المشترك، ومواجهة التحديات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام ونصوص "القانون"، في ظل إعلاء مبدأ الحرية النقابية والالتزام بالقانون ..

فرص عمل

كما أعلنت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل في بيان هذا الأسبوع عن تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023 ،الذي يبدأ من اليوم الجمعة،بالدخول على الصفحة الرسمية للوزارة أو التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات ..

ففي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة ..

وفي هذا السياق ،إفتتح وزير العمل حسن شحاتة،يوم الثلاثاء،ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 10 آلاف و 5 فرصة عمل ،منها لذوى الهمم ،في عدد من التخصصات..."الملتقي "إنعقد بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة بالقاهرة، بمشاركة ما يقرب من 80 شركة خاصة وإستثمارية بالمحافظة،تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ،واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة،في إطار جهود" الوزارة" و"مديرياتها" بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين،ولذوى الهمم تُساهم في خفض نسبة معدلات البطالة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

يشار إلى أن نسبة البطالة انخفضت من 13 % عام 2014 إلى 7.1 % في 2023،عن طريق المشروعات العملاقة التي إفتتحتها الدولة،وكذلك مُلتقيات التوظيف التي تنظمها وزارة العمل مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات ،وأيضا فرص العمل التي توفرها "الوزارة" لعمالة مصرية بالخارج.