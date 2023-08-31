نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.. يبحث طلاب الدور الثاني بالتزامن مع انتهاء الامتحانات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 وترقب الطلاب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والتي يتم بعدها انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2023، وبدء الطلاب تسجيل رغبات الالتحاق بمختلف الجامعات والمعاهد.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وبدأت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، واستمرت 10 أيام لتنتهي اليوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر.

وتبدأ عمليات البحث عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وسط ترقب من الطلاب.

موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ومن المنتظر إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بعد انتهاء كنترولات الثانوية العامة من أعمال التصحيح والمراجعة للامتحانات.

ومن المتوقع أن يكون موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، نظرًا لانطلاق العام الدراسي الجديد نهاية سبتمبر 2023.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال أحد الروابط التالي:

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم

من الممكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الصفحة الرسمية لـ وزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من هنا، حيث تعلن الوزارة رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عند إصدار بيان اعتمادها.

نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

الرابط الرسمي لـ نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 (استعلم من هنا)

ويبدأ الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 التسجيل بـ تنسيق الجامعات 2023 في مرحلته الثالثة، ويبلغ عدد رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد المختلفة 75 رغبة، يتم إدخالها عبر موقع التنسيق الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني tansik.digital.gov.eg.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ثم إدخال رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات بالترتيب الذي يراه الطالب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

متاح للطالب تعديل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات عدة مرات.

ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.ش