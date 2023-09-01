الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 خلال أيام.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

آخر فرصة لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

ويعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 خلال الأيام المقبلة قبل إعلانها رسميًا على موقع الوزارة. 

وتبلغ وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لوزارة التعليم العالي لمنح الطلاب الناجحين فرصة في كتابة رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023. 

وتفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد أمام الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عقب إعلانها رسميًا. 

ويجب على الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني استلام شهادة النتيجة من المدرسة قبل تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 حتى يحصلون منه على الرقم السري. 

سرعة إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 

وأرجعت وزارة التربية والتعليم سرعة إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني إلى قلة الأعداد المؤديين للامتحانات بالنسبة للدور الأول. 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إعلان النتيجة سيحدث فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بالحفاظ على الدقة والشفافية لحصول كل طالب على حقه فى نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني2023.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

انتهت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023  يوم الثلاثاء الماضي في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية. 

وتواصل وزارة التربية والتعليم تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشكل إلكتروني في مركز التقويم المركزي بمدينة السادس من أكتوبر. 

وسارت أجواء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني  بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. 

واطمأنت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني على متابعة الامتحانات في جميع المحافظات. 

وأجريت عمليات تفتيش مكثفة على طلاب الثانوية العامة 2023 قبل دخول لجان امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم وجود أجهزة إلكترونية. 

ووزعت أوراق الإجابة على طلاب الثانوية العامة 2023 الباقيين للإعادة في الدور الثاني قبل بدء اللجان بعشر دقائق لكتابة البيانات الشخصية ورقم الجلوس حتى لا تؤثر فى الوقت المحدد للامتحان.

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