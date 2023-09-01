تشيلسي يواجه نوتنجهام في مهمة "تصحيح المسار" بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريقا تشيلسي نظيره نوتنجهان فورست، مساء غد السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، فى اطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع البلوز تحقيق الفوز أمام نوتنجهام بواقع سبعة انتصارات متتالية، وتعادلين ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضى.

ولم يتلقى تشيلسي للخسارة فى أخر 9 لقاءات خاضها أمام نوتنجهام بجميع المسابقات، منذ الهزيمة عام 1997 بتيجة هدفين دون رد.

ولعب تشيلسي 3 مباريات منذ انطلاق بطولة البريميرليج الموسم الحالى 2023 ـ 2024، حقق الفوز فى مباراة، وخسر لقاء،وتلقى الهزيمة فى مواجهة أخرى، لمتلك 3 نقاط بترتيب جدول المسابقة.

وقدم نوتنجهام فورست عرضًا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لشراء تريفوه تشالوباه، إنه أحد اللاعبين الذين عرضهم تشيلسي على فورست عندما كانوا يجرون محادثات بشأن برينان جونسون.