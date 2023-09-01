خيسوس VS نونو سانتو.. صراع برتغالي يشعل كلاسيكو الهلال والاتحاد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والسعودية إلى ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل مساء اليوم الجمعة من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو السعودي المرتقب بين الهلال والاتحاد في قمة منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

يدخل فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رافعًا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل الحفاظ على تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري وتحقيق العلامة الكاملة بالوصول إلى النقطة 15 من 5 مواجهات.

على الجانب الآخر يدخل فريق الهلال المباراة متسلحًا بكامل نجومه وبفوزه الذي حققه على الاتحاد في آخر مواجهة جمعت بينهما، من أجل الانتصار في قمة اليوم وخطف 3 نقاط غالية ترفعه في جدول ترتيب الدوري.

يتواجد فريق الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الوصيف بنفس رصيد النقاط، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل.

خيسوس يسعى لتأكيد أفضليته أمام نونو سانتو:

تكشف لغة الأرقام عن التفوق الواضح للمدير الفني خورخي خيسوس على مواطنه نونو سانتو في تاريخ مواجهاتهم، إذْ التقيا من قبل 7 مرات، فاز خيسوس في 6 مواجهات بينما فاز نونو سانتو في لقاء وحيد.

تحمل مواجهة اليوم أهمية كبيرة لكلا المدربين، إذْ يسعى خيسوس لتأكيد أفضليه التاريخية، بينما سيقاتل "نونو" لفك العقدة التاريخية أمام مواطنه، وتحقيق ثاني انتصار عليه يستعيد من خلاله الثقة.

في سياق متصل خاض نونو سانتو 3 مواجهات أمام الهلال منذ تولي قيادة الاتحاد الموسم الماضي، خسر في مباراتين وتعادل في واحدة ولم يحقق أي انتصار على الزعيم، لذلك تشكل مباراة اليوم تحديًا خاصًا للمدرب من أجل تحقيق أول انتصاراته على "القرش الأزرق".

في حين خاض خورخي خيسوس ضد الاتحاد مباراتين حققَّ فيهم الفوز، وتشكل مباراة اليوم تحديًا أيضًا بالنسبة له، إذْ يسعى لتأكيد أفضليته أمام النمور بفوز جديد يضاف لسجل انتصاراته.

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقناة الناقلة:

من المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما ستذاع عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث الدوري بصوت المعلق فهد العتيبي.