تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برنامج اكتشاف المواهب من أطفال صعيد مصر، قام الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي بزيارة المواقع الثقافية في محافظة الوادي الجديد. وهدفت الزيارة إلى مراجعة النشاط الثقافي مع مسؤولي الأنشطة في بيوت وقصور الثقافة بالوادي، العاصمة المصرية للثقافة.

بدأت الجولة بتدشين الكاتب محمد نبيل لمعرض كتاب القرية في بيت الثقافة بالمنيرة، التابع لفرع ثقافة الوادي الجديد. وقد ضم المعرض العديد من كتب إصدارات الهيئة، حيث قام رئيس الإقليم بمراجعة المجموعات المعروضة وطلب حصرا كاملا لهذه الإصدارات التي لم يتم مراجعتها منذ عامين. ولتنفيذ تعليمات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تم توجيه بتزويد بيت الثقافة بمجموعات جديدة من الإصدارات الحديثة لكتب الهيئة العامة لقصور الثقافة.

خلال الجولة، تم افتتاح معرض للفنون التشكيلية واكتشاف المواهب للأطفال وذوي الهمم والقدرات الخاصة. وتم تسليط الضوء على 15 موهبة، بينهم دنيا هشام غريب الموهبة في الغناء. وقد تم عرض أعمال فنية ناتجة عن ورش فنية أقيمت في الموقع، بالإضافة إلى افتتاح معرض للخط العربي للفنان أحمد مسعود عكاشة بقصر ثقافة الخارجة.

استمرت الجولة بحضور الكاتب الصحفي ضياء دندش مدير تحرير الجمهورية والكاتب الصحفي أشرف أبو الريش مدير تحرير جريدة روزاليوسف. وتم تنظيم محاضرتين للتثقيف السياسي والانتماء والمواطنة بحضور ابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، قدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة عمل لصنع الاكسسوارات من الخرز، بالتنسيق مع سماح مسعود. وتم عرض بعض أعمال الأطفال من الأشغال اليدوية والتلوين على الفخار والديكوباج والزلط ونواة البلح وأعمال الاكسسوارات والاشغال اليدوية. كما تم الاستماع إلى بعض مواهب الأطفال في الشعر والغناء والتماثيل، بينهم سندس محمد شعبان وسلمى محمد شعبان وحنين مجدي سالم وفاطمة أحمد عبد الوهاب ومنه الله حسن فرغلي وملك سيد محمد. وقد تم أيضًا استعراض مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل مؤمن علي حسن ورقية محي الدين محمد في موهبة الغناء.

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع

اكتشاف 15 موهبة فنية وغنائية بالمنيرة والخارجة في إطار مشروع 1000 مبدع