بالأسماء .. إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

أصيب 11 شخصًا على الطريق الدائري في مركز مغاغة، نتج عن حادث تصادم بين سيارتين، تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

بالأسماء .. إصابة 11 شخص في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

وكان اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارتين (2748 ن ص ر تمناية) و(9543 ق م د ميكروباص) أثناء سيرهما بالطريق الدائري بمركز مغاغة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا وهم: عبد الرحمن علي، 29 سنة، أحمد هاشم 17 سنة، ابراهيم محمد، 54 سنة، وشقيقه عبد الفتاح 33 سنة، عبدالرحمن خليل، 13 سنة.

كما أصيب: محمد حيدر، 70 سنة، أميرة محمد، 24 سنة، أنور محمد، 30 سنة، إسلام محمد، 20 سنة، عبدالباسط سيد، 12 سنة، أحمد محمد، 13 سنة، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم لمستشفى مغاغة المركزى، وتحرر محضر بالحادث.

مصرع عاملين وإصابة 5 آخرين بالمنيا

كما شهد الطريق الصحراوي أمام قرية دلجا في مركز دير مواس أقصى جنوب محافظة المنيا، حادث تصادم نتج عنه مصرع عاملين وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم مما أسفر عن حالتي وفاة، وعدة اصابات بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية دلجا بمركز ديرمواس.

وانتقلت سيارات الإسعاف، والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين تصادم سيارة بتروسيكل محمل بالعمال، مما أسفر عن مصرع كل من: سيد فتحي، 55 سنة، عامل، وحسن طه، 31 سنة، عامل، مقيمين بمركز ديرمواس.

كما أصيب 5 آخرين في نفس الحادث وهم: جمال صلاح، 32 سنة، محمد شحاتة، 16 سنة، أحمد عبدالمحسن، 32 سنة، وشقيقه عبدالله 30 سنة، علي عبدالجواد، 55 سنة، جميعهم عمال، ويقيمون جميعًا بقرية دلجا.

جرى نقل الجثتين والمصابين للمستشفى المركزي في مدينة ديرمواس، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إصابة 5 أشخاص في حادث بالطريق الصحراوي

كما أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، في انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي دائرة قسم النوبارية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي كان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث تبين انقلاب تروسيكل بطريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي الكيلو 75 إتجاه القاهرة، دائرة قسم النوبارية .

أسفرت الواقعة عن إصابة كل من محمود ف.ك.25سنة ،مصطفي م.ط.35سنة ،خميس ع .ع.32سنة ،مصطفي أ.ع.28سنة ، الشحات أ.ع.22سنة ،بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلي مستشفى النوبارية لتلقي العلاج اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.