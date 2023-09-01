مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارة بتروسيكل، على الطريق الصحراوي، أمام قرية دلجا إحدى قرى مركز ومدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا.

وكان اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، يفيد بوقوع حادث تصادم، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية دلجا بمركز ديرمواس.

وعلى الفور انتقلت والأجهزة الأمنية سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وقوع تصادم سيارة بتروسيكل محمل بالعمال، مما أسفر عن مصرع كل من، سيد فتحي، 55 عاما، عامل، وحسن طه، 31 عاما، عامل، والمقيمين بمركز ديرمواس، كما أصيب 5 آخرين وهم كل من: جمال صلاح، 32 عاما، محمد شحاته، 16 عاما، أحمد عبدالمحسن، 32 عاما، وشقيقه عبدالله 30 عاما، علي عبدالجواد، 55 عاما، جميعهم عمال، ويقيمون جميعًا بقرية دلجا.

وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى المركزي في مدينة ديرمواس، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم بموجب، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بدفن الجثث.