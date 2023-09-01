مستشفيات أسيوط تجري اليوم 75 عملية مجانية

استمراراً للجهود المبذولة في القطاع الصحي بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى، قامت مستشفيات الصحة في المحافظة بتنظيم عمليات جراحية مجانية يوم الجمعة من كل أسبوع، ضمن مبادرة "100 يوم صحة". ويأتي ذلك في إطار تعليمات وزير الصحة والسكان، الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

وأعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم إجراء 336 عملية جراحية مجانية أيام الجمعة خلال شهر أغسطس، بمشاركة 164 عملية جراحية و 172 عملية قسطرة. وبدأت اليوم الجمعة الأولى من سبتمبر بإجراء 75 عملية جراحية مجانية.

وتُعد هذه العمليات الجراحية المجانية فرصة كبيرة للمرضى غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي للحصول على العلاج دون الحاجة لتكاليف مالية. وتشمل التخصصات المشمولة بالعمليات الجراحية العامة، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة النساء والتوليد.

وقد قام الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بزيارات ميدانية للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية في المحافظة، بمساعدة النائب مدير إدارة المتابعة، لمتابعة تقدم الأعمال وضمان استمرارية العمل في العمليات المجانية.

وقد شهدت مستشفيات الصحة في محافظة أسيوط إجراء 75 عملية جراحية مجانية يوم الجمعة، حيث أجرت مستشفى ديروط المركزي 14 عملية جراحية متنوعة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة النساء والتوليد والمسالك البولية وجراحة الأذن والأنف والحنجرة.

وفي مستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط، أجريت 12 عملية جراحية، بينها 10 عمليات جراحة عظام و2 عمليات جراحة عامة. كما تم إجراء 9 عمليات جراحية في مستشفى البداري المركزي.

وفي مستشفى القوصية المركزي، تم إجراء 12 عملية جراحية متنوعة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن وجراحة النساء والتوليد. في حين قام مستشفى منفلوط للصحة الإنجابية بإجراء 6 عمليات ولادة قيصرية وعملية جراحة عامة.

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط، تم إجراء 5 عمليات قيصرية و3 حالات اجهاض غير مكتمل وحالتين منظار واستئصال. كما تم تنفيذ 4 عمليات جراحية في مستشفى الغنايم المركزي.

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي، تم إجراء 7 عمليات جراحية مجانية. وقد تمت متابعة جميع الحالات والتأكد من تقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية ومجاناً للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات اللازمة دون تكبد المريض أي تكاليف.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة من قبل دائرة الصحة بأسيوط بقيادة الأستاذ الدك

وكيل وزارة الصحة بأسيوط: مستشفيات اسيوط تجري اليوم 75 عملية مجانية

وكيل وزارة الصحة بأسيوط: مستشفيات اسيوط تجري اليوم 75 عملية مجانية

وكيل وزارة الصحة بأسيوط: مستشفيات اسيوط تجري اليوم 75 عملية مجانية

وكيل وزارة الصحة بأسيوط: مستشفيات اسيوط تجري اليوم 75 عملية مجانية

وكيل وزارة الصحة بأسيوط: مستشفيات اسيوط تجري اليوم 75 عملية مجانية

وكيل وزارة الصحة بأسيوط: مستشفيات اسيوط تجري اليوم 75 عملية مجانية

وكيل وزارة الصحة بأسيوط: مستشفيات اسيوط تجري اليوم 75 عملية مجانية

وكيل وزارة الصحة بأسيوط: مستشفيات اسيوط تجري اليوم 75 عملية مجانية