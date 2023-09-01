تموين أسيوط يحرر 7 محاضر زيادة للسعر و42 تقرير عيش ناقص الوزن

بناءً على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قامت مديرية التموين في أسيوط بشن حملات مكثفة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة صلاحية وأسعار السلع.

تمت الحملات صباح اليوم الجمعة برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين في أسيوط، بالاشتراك مع العقيد وائل نجاتي، وكيل إدارة مباحث التموين في أسيوط.

أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر في مركز ديروط، حيث تم ضبط 7 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى امتناع عن بيع سجائر غير شرعية وغير معروفة المصدر. تم أيضًا مصادرة 632 علبة سجائر مختلفة الأنواع.

وفي نفس المركز، تم ضبط 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وكان واحد من الأشخاص يجمعها لبيعها في السوق السوداء.

وفي مركز ساحل سليم، تم تحرير 22 تقريرًا لثبوت حالة المخابز الذين قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، وكذلك خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بالإضافة إلى عدم وجود لوحة إعلانية.

وفي مركز ابنوب، تم تحرير 20 تقريرًا لثبوت حالة المخابز التي قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات الرغيف والعجن، وعدم وجود سجل زيارات.

شارك في الحملات مديري إدارات التموين والسادة المفتشين، وذلك في إطار الحرص على تحقيق الرقابة الصارمة وضمان جودة المنتجات وصحة أسعارها في الأسواق.

تموين اسيوط يحرر 7 محاضر زيادة للسعر و42 تقرير عيش ناقص الوزن

تموين اسيوط يحرر 7 محاضر زيادة للسعر و42 تقرير عيش ناقص الوزن

تموين اسيوط يحرر 7 محاضر زيادة للسعر و42 تقرير عيش ناقص الوزن