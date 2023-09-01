انتظام أعمال تصحيح الدور الثاني للشهادة الثانوية بمنطقة الغربية الأزهرية

أكد فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة مدير عام المنطقة، انتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بجميع مراكز التصحيح.

وتفقد فضيلته لجان التصحيح بمختلف المقرات، مطالبًا جميع المصححين ومقدري الدرجات بالالتزام بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح، من بينها قراءة السؤال جيدًا ونموذج الإجابة ومعرفة الدرجة المخصصة لكل جزئية من جزئيات السؤال قبل البدء في أعمال التصحيح.

كما شدد رئيس المنطقة على تحري الدقة في رصد الدرجات ومراجعة التصحيح أكثر من مرة حرصًا على مصلحة الطلاب، مؤكدًا على مشرفي المواد، والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات، ضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول.