وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير 2600 شنطة مدرسية ولعب للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفح، بالإضافة إلى تعاون مؤسسة مصر الخير في إقامة أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية للأطفال.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستوقع بروتوكولات تعاون في مجالات التمكين الاقتصادي وحفر الآبار وإنشاء وتطوير حضانات طفولة مبكرة، ورعاية الأيتام مع 6 جمعيات أهلية في سيناء وتقديم دعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية " تكافل وكرامة" وتقديم بطاقات تموين غذائي ودعم الخبز بالتنسيق مع وزارة التموين إلى 36 ألف أسرة بما يشمل حوالي 140 ألف فرد بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه مصري سنوياً.

التضامن: توفير 2.6 ألف شنطة مدرسية للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفح

التضامن: توفير 2.6 ألف شنطة مدرسية للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفح

التضامن: توفير 2.6 ألف شنطة مدرسية للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفح

التضامن: توفير 2.6 ألف شنطة مدرسية للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفح

التضامن: توفير 2.6 ألف شنطة مدرسية للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفح

التضامن: توفير 2.6 ألف شنطة مدرسية للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفح



أما فيما يتعلق بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة فقد أفادت القباج أنه تم استخراج بطاقات خدمات متكاملة وتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة إلى ٤٤٦٧ مستفيد بتكلفة ٤٢٠ ألف جنيه، وتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة إلى ٢٣ حالة للأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة ٤٠ ألف جنيه، وجاري إنشاء ٢ مركز تأهيل شامل لذوي الإعاقة بكل من بئر العبد والشيخ زويد بتكلفة ٥ ملايين جنيه.

رفع كفاءة ١٠٠ مدرسة



وفى السياق ذاته تم رفع كفاءة ١٠٠ مدرسة بالتعاون مع الهلال الأحمر ومنظمة اليونيسيف ورفع كفاءة ٥٦ فصلًا، بالتعاون مع مصر الخير، وتقديم مساعدات غذائية تصل إلى ما يزيد على ١٠٠ ألف كرتونة مواد غذائية و١١٠ ألف كيلو لحوم مجمدة.





وفى لقائها مع شيوخ قبائل وعوائل الشيخ زويد ورفح اكدت لهم أن الدولة مقبله على مرحلة البناءفي المنشآت أو البشر،وطالب شيوخ قبائل وعوائل الشيخ زويد من وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي باستكمال ما قامت به من مشروعات في حفر الآبار ورفع كفاء المنازل.