النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي بقتل شاب في الجيزة

تستعجل النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة والإصابات التى أدت إلى الوفاة في قتل شاب بالجيزة في منطقة بولاق الدكرور.

مقتل شاب في بولاق الدكرور

وتباشر النيابة العامة التحقيق في حادث مقتل شاب بالجيزة بسبب وجود خلاف مالي بين المجنى عليه والمتهم.

كماىأمرت النيابة العامة بالجيزة ، بحبس المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بالجيزة بسبب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي، وانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الحادث ووجهت رجال المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة.

كان قد ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه شاب تعرض لاعتداء خلال مشاجرة، مما أسفر عن مقتله.



وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



وفي السابق نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الجمعة من إلقاء القبض على 316 متهمًا من مروجي المخدرات في حملات مكبرة شنتها اليوم بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمخدرات، لإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .



